ПВО сбила 28 украинских беспилотников над шестью регионами

Двадцать восемь беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.

Так, 13 дронов сбили над Волгоградской областью, еще семь – над Ростовской и четыре – над Белгородской. Также ПВО уничтожила два БПЛА над Воронежской областью, по одному – над Брянской и Курской областями.

Ранее над пятью российскими регионами сбили 45 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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