ПВО сбила 28 украинских беспилотников над шестью регионами
Двадцать восемь беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.
Так, 13 дронов сбили над Волгоградской областью, еще семь – над Ростовской и четыре – над Белгородской. Также ПВО уничтожила два БПЛА над Воронежской областью, по одному – над Брянской и Курской областями.
Ранее над пятью российскими регионами сбили 45 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru