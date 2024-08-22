ПВО сбила 28 украинских беспилотников над шестью регионами

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.

Так, 13 дронов сбили над Волгоградской областью, еще семь – над Ростовской и четыре – над Белгородской. Также ПВО уничтожила два БПЛА над Воронежской областью, по одному – над Брянской и Курской областями.

Ранее над пятью российскими регионами сбили 45 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

