Минобороны: Российские войска заняли более выгодные рубежи под Авдеевкой
Российская армия смогла закрепиться на более выгодных позициях и рубежах на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, живой силе механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение группировкой войск «Центр» близ Майоровска, Новогородского и Орловки (ДНР).
Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, российские войска сумели отразить атаки штурмовых групп ВСУ около населенных пунктов Ленинского, Новгородского и Розовки.
В свою очередь украинская армия предприняла семь контратак возле Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского, однако российские бойцы смогли их отразить.
Всего за минувшие сутки ВСУ лишились на авдеевском направлении до 390 военнослужащих, а также потеряли 14 автомобилей и две боевые бронированные машины. Также был ликвидирован украинский полевой склад боеприпасов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российской армии заявил, что подразделения Вооружённых сил России не дали возможности украинским военным закрепиться на новом рубеже после оставления авдеевского узла обороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru