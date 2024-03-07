Минобороны: Российские войска заняли более выгодные рубежи под Авдеевкой

Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, российские войска сумели отразить атаки штурмовых групп ВСУ около населенных пунктов Ленинского, Новгородского и Розовки.

В свою очередь украинская армия предприняла семь контратак возле Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского, однако российские бойцы смогли их отразить.

Всего за минувшие сутки ВСУ лишились на авдеевском направлении до 390 военнослужащих, а также потеряли 14 автомобилей и две боевые бронированные машины. Также был ликвидирован украинский полевой склад боеприпасов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российской армии заявил, что подразделения Вооружённых сил России не дали возможности украинским военным закрепиться на новом рубеже после оставления авдеевского узла обороны.

