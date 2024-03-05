Шойгу рассказал, как войска РФ теснят ВСУ к западу от Авдеевки

Подразделения Вооружённых сил России не дали возможности украинским военным закрепиться на новом рубеже после оставления авдеевского узла обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом армии РФ.

Как уточнил глава оборонного ведомства, бойцы Вооружённых сил Украины хотели занять позиции на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное. Однако ВС РФ не позволили им это сделать и продолжают теснить противника в западном направлении.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский свалил на подчиненных провал обороны под Авдеевкой. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства, посетил Авдеевку. По его словам, когда линию фронта отодвинут, город можно будет восстановить «достаточно быстро».

