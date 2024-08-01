Минобороны: Российские войска уничтожили пусковые установки Patriot в зоне СВО
1 августа 202414:01
Российские войска ликвидировали в зоне спецоперации России на Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что цели были уничтожены дальнобойными ракетами, БПЛА и авиацией.
Кроме того, были атакованы железнодорожные эшелоны, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения техники и живой силы ВСУ.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Запад увеличит поставки на Украину систем ПВО Patriot.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru