Минобороны: Российские войска уничтожили пусковые установки Patriot в зоне СВО

Российские войска ликвидировали в зоне спецоперации России на Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что цели были уничтожены дальнобойными ракетами, БПЛА и авиацией.

Кроме того, были атакованы железнодорожные эшелоны, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения техники и живой силы ВСУ.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Запад увеличит поставки на Украину систем ПВО Patriot.

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