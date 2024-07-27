Ермак: Поставки систем Patriot на Украину будут увеличены

Украина получит от Запада в свое распоряжение «больше» систем ПВО Patriot. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Однако он не назвал деталей потенциальных дополнительных поставок ВСУ систем ПВО.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФРГ отправила Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. По мнению политика, это поможет усилению украинской ПВО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дания и Нидерланды до конца лета передадут Украине 14 танков Leopard 2.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЗападПВООружиеУкраина

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