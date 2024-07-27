Ермак: Поставки систем Patriot на Украину будут увеличены

Украина получит от Запада в свое распоряжение «больше» систем ПВО Patriot. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Однако он не назвал деталей потенциальных дополнительных поставок ВСУ систем ПВО.