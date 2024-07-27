Ермак: Поставки систем Patriot на Украину будут увеличены
27 июля 202412:59
Украина получит от Запада в свое распоряжение «больше» систем ПВО Patriot. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Однако он не назвал деталей потенциальных дополнительных поставок ВСУ систем ПВО.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФРГ отправила Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. По мнению политика, это поможет усилению украинской ПВО.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дания и Нидерланды до конца лета передадут Украине 14 танков Leopard 2.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru