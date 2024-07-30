Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
30 июля 202413:09
Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Согласно сводке Минобороны, совокупные потери украинской стороны составили около 1930 человек за сутки.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили зенитную управляемую ракету Patriot, семь снарядов HIMARS и 45 украинских дронов.
Ранее три малоразмерных воздушных шара и один беспилотник сбили над территорией Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru