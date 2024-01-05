ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине

Российские силы нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: ПВО нейтрализовала 36 БПЛА над Крымом и один над Кубанью

В оборонном ведомстве отметили, что также были нанесены удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам.

Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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