ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине
5 января 202413:59
Российские силы нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что также были нанесены удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам.
Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru