Вооруженным силам России удалось уничтожить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины, а также цеха по производству компонентов для ракет и изготовлению порохов.

Кроме того, были поражены арсеналы, склады с боеприпасами, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников и ремонтные базы.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 12795 военнослужащих за время боевых действий на Курском направлении.

