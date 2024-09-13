Минобороны: Российские войска нанесли 39 групповых ударов по военным объектам ВСУ

Российская армия при помощи ударных беспилотников и высокоточного оружия нанесла 39 групповых ударов по объектам на Украине в зоне проведения СВО за неделю. Об этом сообщило Минобороны России.

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Вооруженным силам России удалось уничтожить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины, а также цеха по производству компонентов для ракет и изготовлению порохов.

Кроме того, были поражены арсеналы, склады с боеприпасами, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников и ремонтные базы.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 12795 военнослужащих за время боевых действий на Курском направлении.

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ФОТО: РИА Новости
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