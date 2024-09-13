ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военнослужащих
Украинские войска потеряли более 12 795 военнослужащих за время боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники... Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, ВСУ на Курском направлении лишились 108 танков, 44 боевых машин пехоты, 691 боевой бронированной машины, 86 бронетранспортеров. Также были уничтожены 93 артиллерийских орудия противника, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых семь HIMARS и пять MLRS, двенадцать единиц инженерной техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru