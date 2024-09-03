Минобороны: Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Курской областью
3 сентября 202413:55
Российские средства ПВО пресекли атакую ВСУ по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит приблизительно в 11:10 по московскому времени 3 сентября. Других данных о последствиях на земле и районе ликвидации дрона военное ведомство не предоставило.
Как ранее сообщало Минобороны, за прошедшие сутки российские военные уничтожили 37 украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru