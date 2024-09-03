Минобороны: Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Российские средства ПВО пресекли атакую ВСУ по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника

Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит приблизительно в 11:10 по московскому времени 3 сентября. Других данных о последствиях на земле и районе ликвидации дрона военное ведомство не предоставило.

Как ранее сообщало Минобороны, за прошедшие сутки российские военные уничтожили 37 украинских беспилотников.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВСУБеспилотники

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