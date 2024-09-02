Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА», — подчеркнули в ведомстве.

Военные уничтожили по одному дрону над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее средства ПВО нейтрализовали 158 украинских БПЛА в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Рязанской областях, над Москвой и Подмосковьем, напоминает 360.ru. Кроме того, дроны были уничтожены над Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ивановской областями.

