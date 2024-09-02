Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА», — подчеркнули в ведомстве.
Военные уничтожили по одному дрону над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Ранее средства ПВО нейтрализовали 158 украинских БПЛА в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Рязанской областях, над Москвой и Подмосковьем, напоминает 360.ru. Кроме того, дроны были уничтожены над Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ивановской областями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru