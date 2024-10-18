Над Курской областью сбили ракету ВСУ

Ракету ВСУ уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Губернатор уточнил, что снаряд был сбит над регионом утром 18 октября.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в Telegram-канале.

Ранее российские военные сбили в Курской области четыре беспилотника ВСУ самолетного типа, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры