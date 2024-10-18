Над Курской областью сбили ракету ВСУ
18 октября 202411:21
Ракету ВСУ уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Губернатор уточнил, что снаряд был сбит над регионом утром 18 октября.
«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в Telegram-канале.
Ранее российские военные сбили в Курской области четыре беспилотника ВСУ самолетного типа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru