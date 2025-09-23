Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину
23 сентября 202520:54
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение месяца определится с позицией относительно доверия к российскому лидеру Владимиру Путину.
Такое обещание он дал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее Трамп высказался о российском лидере, заявив о разочаровании его действиями.
При этом в Вашингтоне отмечают, что возможности для диалога сохраняются, несмотря на разногласия вокруг Украины и вопросов безопасности в Европе, передает «Радиоточка НСН».
