Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение месяца определится с позицией относительно доверия к российскому лидеру Владимиру Путину.

Такое обещание он дал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После речи Трампа делегации начали покидать Генассамблею ООН

Ранее Трамп высказался о российском лидере, заявив о разочаровании его действиями.

При этом в Вашингтоне отмечают, что возможности для диалога сохраняются, несмотря на разногласия вокруг Украины и вопросов безопасности в Европе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
