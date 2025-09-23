«Если мы действительно заинтересованы в снижении долговой нагрузки, нужно ограничивать не количество инструментов, а саму долговую нагрузку. Россия успешно делает это через макропруденциальные лимиты, тем более каждый раз вводятся новые и новые уточнения к его расчетам. С 1 января предполагается ограничение расчета такое, чтобы можно было использовать только подтвержденный доход. Если человек будет с подтвержденными доходами приходить за кредитом или займом, то если у него высокая долговая нагрузка, вряд ли ему его дадут. Вот это правильный путь. Мы с вами помним, когда ограничивали цену на продукты, что стало с продуктами? Они исчезли? Нет, они появились с заднего входа. То же самое всегда с количественными ограничениями, которые не отражают сути дела и работают против потребителей», - считает Мехтиев.

По мнению эксперта, использование только подтвержденного дохода существенно уменьшит возможность брать деньги гражданам с высокой долговой нагрузой или у кого все доходы только не подтвержденные. Мехтиев утверждает, что вводить дополнительные меры регулирования рынка МФО необходимости нет.

«С 1 января МФО обязаны использовать только подтвержденный доход. И не нужно даже законы принимать. Истекает срок действия нормы, по которой МФО могут использовать при расчете самодекларацию, когда человек приходит и говорит, что у него доход 2 миллиона рублей и просит заем на 27 тысяч рублей. Это реальный кейс, который проводил Банк России», - подчеркнул зампред Экспертного Совета Банка России.

Ранее председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в эфире НСН рассказала, что россияне стали чаще ходить в ломбарды, чтобы получить деньги не только в банках и микрокредитных организациях.



