Дальнейшее регулирование рынка микрозаймов назвали излишним
Обязанность МФО с 1 января 2026 года использовать только подтвержденный доход клиента, защитит россиян от долговой кабалы, заявил НСН зампред Экспертного Совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Введение новых ограничений на рынке микрокредитов работает против потребителей, а вводимых ЦБ с будущего года новаций по использованию МФО только подтвержденного дохода, решит проблему излишней кредитной нагрузки на россиян, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, кардинально меняющий правила рынка микрофинансовых организаций (МФО). Проект предполагает значительные ограничения на выдачу займов и переплату по ним. Авторы инициативы предлагают ввести трехдневную паузу перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего, пишут «Известия». С 2027 года МФО не смогут выдавать гражданам более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. Максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с текущих 130 до 100%.
«Если мы действительно заинтересованы в снижении долговой нагрузки, нужно ограничивать не количество инструментов, а саму долговую нагрузку. Россия успешно делает это через макропруденциальные лимиты, тем более каждый раз вводятся новые и новые уточнения к его расчетам. С 1 января предполагается ограничение расчета такое, чтобы можно было использовать только подтвержденный доход. Если человек будет с подтвержденными доходами приходить за кредитом или займом, то если у него высокая долговая нагрузка, вряд ли ему его дадут. Вот это правильный путь. Мы с вами помним, когда ограничивали цену на продукты, что стало с продуктами? Они исчезли? Нет, они появились с заднего входа. То же самое всегда с количественными ограничениями, которые не отражают сути дела и работают против потребителей», - считает Мехтиев.
По мнению эксперта, использование только подтвержденного дохода существенно уменьшит возможность брать деньги гражданам с высокой долговой нагрузой или у кого все доходы только не подтвержденные. Мехтиев утверждает, что вводить дополнительные меры регулирования рынка МФО необходимости нет.
«С 1 января МФО обязаны использовать только подтвержденный доход. И не нужно даже законы принимать. Истекает срок действия нормы, по которой МФО могут использовать при расчете самодекларацию, когда человек приходит и говорит, что у него доход 2 миллиона рублей и просит заем на 27 тысяч рублей. Это реальный кейс, который проводил Банк России», - подчеркнул зампред Экспертного Совета Банка России.
Ранее председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в эфире НСН рассказала, что россияне стали чаще ходить в ломбарды, чтобы получить деньги не только в банках и микрокредитных организациях.
