Совет по ТВ Молдавии объяснил сбой при показе «Ивана Васильевича»

В Молдавии показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» оказался заблокирован по технической ошибке одного из кабельных операторов. Совет телевидения и радио (СТР) заявил, что никаких официальных решений о запрете подобных картин не принималось.

В совете отметили, что одного лишь изображения с экрана телевизора недостаточно для подтверждения факта блокировки по решению регулятора. Там не исключили, что сбой произошел по вине самого оператора, и напомнили о подобных недостоверных сообщениях ранее, например, о якобы запрете мультфильма «Смешарики».