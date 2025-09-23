Совет по ТВ Молдавии объяснил сбой при показе «Ивана Васильевича»

В Молдавии показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» оказался заблокирован по технической ошибке одного из кабельных операторов. Совет телевидения и радио (СТР) заявил, что никаких официальных решений о запрете подобных картин не принималось.

В совете отметили, что одного лишь изображения с экрана телевизора недостаточно для подтверждения факта блокировки по решению регулятора. Там не исключили, что сбой произошел по вине самого оператора, и напомнили о подобных недостоверных сообщениях ранее, например, о якобы запрете мультфильма «Смешарики».

«Sputnik Молдова» ранее сообщил, что трансляция фильма была прервана с уведомлением о нарушении Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, запрещающего ретрансляцию программ из ряда стран.

Однако в СТР подчеркнули, что эти ограничения не касаются художественных и развлекательных фильмов, не содержащих милитаристских элементов, передает «Радиоточка НСН».

