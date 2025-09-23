В Ивановской области арестованы 11 участников запрещенного движения
В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, общее число арестованных по делу достигло 11 человек. Об этом сообщили в МВД.
По данным следствия, в апреле были задержаны восемь подозреваемых, включая организаторов сообщества с кличками «Паштет» и «Цукер». Они координировали деятельность запрещенного движения АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация), контролировали поступления и распределение средств в так называемую «воровскую казну».
Теперь к ним добавился еще один лидер по прозвищу «Исма», а также двое его соратников. Их задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии.
В полиции отмечают, что задержанные формировали вокруг себя сторонников криминальной субкультуры, создавали структурированные подразделения и распределяли между ними сферы деятельности. Все фигуранты дела находятся под стражей, передает «Радиоточка НСН».
