В Ивановской области арестованы 11 участников запрещенного движения

В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, общее число арестованных по делу достигло 11 человек. Об этом сообщили в МВД.

По данным следствия, в апреле были задержаны восемь подозреваемых, включая организаторов сообщества с кличками «Паштет» и «Цукер». Они координировали деятельность запрещенного движения АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация), контролировали поступления и распределение средств в так называемую «воровскую казну».