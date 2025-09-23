После речи Трампа делегации начали покидать Генассамблею ООН
На Генассамблее ООН после речи президента США Дональда Трампа делегации начали массово покидать штаб-квартиру организации, сообщает РИА Новости.
Это произошло спустя несколько минут после завершения выступления американского лидера. Среди первых, кто вышел из здания, были король Испании, президент Сербии и первая леди США.
Генассамблея ООН ежегодно проходит в Нью-Йорке и собирает лидеров большинства государств мира.
В этом году заседание юбилейное — проходит 80-я сессия. Основными темами выступлений стали конфликты, энергетическая и продовольственная безопасность, климатическая повестка, а также реформирование международных институтов, передает «Радиоточка НСН».
