В новосибирском зоопарке при пожаре погибли более десяти животных

Больше десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Р. А. Шило в Новосибирске. По данным регионального управления МЧС, спасти удалось лишь пять особей — верблюда, быка и трех коз.

Открытое горение на территории было ликвидировано силами пожарных. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.