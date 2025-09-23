В новосибирском зоопарке при пожаре погибли более десяти животных

Больше десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Р. А. Шило в Новосибирске. По данным регионального управления МЧС, спасти удалось лишь пять особей — верблюда, быка и трех коз.

Открытое горение на территории было ликвидировано силами пожарных. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.

В новосибирском зоопарке загорелись два здания

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило считается одним из крупнейших в России и Европе. Он был открыт в 1947 году, а с 2000-х годов располагается на новой территории площадью более 65 гектаров.

В коллекции зоопарка содержатся свыше 10 тысяч животных, в том числе редкие и исчезающие виды, занесенные в Международную Красную книгу. Учреждение активно участвует в программах по сохранению и разведению редких животных, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
