В новосибирском зоопарке при пожаре погибли более десяти животных
Больше десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Р. А. Шило в Новосибирске. По данным регионального управления МЧС, спасти удалось лишь пять особей — верблюда, быка и трех коз.
Открытое горение на территории было ликвидировано силами пожарных. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило считается одним из крупнейших в России и Европе. Он был открыт в 1947 году, а с 2000-х годов располагается на новой территории площадью более 65 гектаров.
В коллекции зоопарка содержатся свыше 10 тысяч животных, в том числе редкие и исчезающие виды, занесенные в Международную Красную книгу. Учреждение активно участвует в программах по сохранению и разведению редких животных, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru