Минобороны: Российская армия уничтожила три лодки с десантом ВСУ на берегу Днепра

По данным ведомства, оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель.

Отмечается, что украинские войска после случившегося оставили попытку форсировать Днепр и бежали.

Ранее разведчики и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских войск предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области.

