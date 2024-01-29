Минобороны: Российская армия уничтожила три лодки с десантом ВСУ на берегу Днепра
Расчеты FPV-дронов ВДВ России вывели из строя на берегу Днепра три лодки с десантом ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель.
Отмечается, что украинские войска после случившегося оставили попытку форсировать Днепр и бежали.
Ранее разведчики и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских войск предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru