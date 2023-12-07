Минобороны России: Российские войска пресекли высадку ВСУ на левый берег Днепра

Командир минометного расчета с позывным Вескер оценил работу российских подразделений как максимально быструю и четкую. Он отметил, что российские военные старались не подпустить украинских солдат к своим рубежам.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия остановила над акваторией Азовского моря шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

