Минобороны России: Российские войска пресекли высадку ВСУ на левый берег Днепра
Разведчики и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских войск предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Командир минометного расчета с позывным Вескер оценил работу российских подразделений как максимально быструю и четкую. Он отметил, что российские военные старались не подпустить украинских солдат к своим рубежам.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия остановила над акваторией Азовского моря шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru