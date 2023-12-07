Минобороны России: Российские войска пресекли высадку ВСУ на левый берег Днепра

Разведчики и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских войск предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

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Командир минометного расчета с позывным Вескер оценил работу российских подразделений как максимально быструю и четкую. Он отметил, что российские военные старались не подпустить украинских солдат к своим рубежам.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия остановила над акваторией Азовского моря шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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