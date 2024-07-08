Минобороны: Российская армия уничтожила танк ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов
8 июля 202414:35
Российские войска ликвидировали в зоне СВО танк M1A1 Abrams стоимостью $10 млн. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение танка — заслуга военнослужащих группировки войск «Центр».
Кроме того, в Минобороны России заявили об уничтожении гаубиц М119 и Д-30.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили и перехватили за минувшую неделю 167 беспилотников ВСУ над ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Российская армия уничтожила танк ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов
- В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников
- В День семьи, любви и верности хотели бы сыграть свадьбу 50% россиянок
- Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей
- В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек
- ВСУ дважды за час атаковали Кременную в ЛНР
- МО РФ отвергло обвинения Киева в якобы намеренном ударе по гражданским объектам
- Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
- Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
- СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru