Минобороны: Российская армия уничтожила танк ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов

Российские войска ликвидировали в зоне СВО танк M1A1 Abrams стоимостью $10 млн. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника

В оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение танка — заслуга военнослужащих группировки войск «Центр».

Кроме того, в Минобороны России заявили об уничтожении гаубиц М119 и Д-30.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили и перехватили за минувшую неделю 167 беспилотников ВСУ над ДНР.

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