ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника
8 июля 202411:47
Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве заявили, что около 10:35 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку дронами самолетного типа по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении министерства.
Ранее российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru