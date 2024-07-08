ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника

В ведомстве заявили, что около 10:35 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку дронами самолетного типа по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями, пишет 360.ru.

