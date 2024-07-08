ФСБ перехватила над ДНР 167 беспилотников ВСУ за неделю
Сотрудники ФСБ обнаружили и перехватили за минувшую неделю 167 беспилотников ВСУ над ДНР. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя регионального УФСБ России Арину Клепанову.
Отмечается, что беспилотники были обнаружены над Ясиноватой, Авдеевкой, Макеевкой и Донецком. В частности, в Петровском районе Донецка был уничтожен беспилотник, начиненный самодельным взрывным устройством, а в Кировском районе были ликвидированы два разведывательных дрона ВСУ.
В ФСБ отметили, что удалось обойтись без разрушений и пострадавших.
Ранее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 за рубеж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru