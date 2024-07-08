ФСБ перехватила над ДНР 167 беспилотников ВСУ за неделю

Отмечается, что беспилотники были обнаружены над Ясиноватой, Авдеевкой, Макеевкой и Донецком. В частности, в Петровском районе Донецка был уничтожен беспилотник, начиненный самодельным взрывным устройством, а в Кировском районе были ликвидированы два разведывательных дрона ВСУ.

В ФСБ отметили, что удалось обойтись без разрушений и пострадавших.

Ранее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 за рубеж.

