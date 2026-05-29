Минобороны: Российская армия уничтожила свыше 2600 беспилотников ВСУ за неделю
29 мая 202612:59
Дмитрий Меньшиков
Российские средства ПВО за прошедшую неделю ликвидировали 2628 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, были уничтожены 44 управляемых авиабомбы, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции и три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.
Ранее российские средства ПВО ликвидировали 208 беспилотников ВСУ за минувшую ночь.
