Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Вампир»
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два воздушные цели в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Попытка атаки пресечена около 20:30 мск. Средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», уточнили в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что цели сбили над селом Красный Куток. Пострадавших и разрушений нет.
Вечером 25 января ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка Белгородской области. При сбросе боеприпаса с квадрокоптера погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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