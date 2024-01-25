Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Вампир»

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два воздушные цели в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО

Попытка атаки пресечена около 20:30 мск. Средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», уточнили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что цели сбили над селом Красный Куток. Пострадавших и разрушений нет.

Вечером 25 января ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка Белгородской области. При сбросе боеприпаса с квадрокоптера погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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