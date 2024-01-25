Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО
Министерство обороны России заявило об уничтожении 91 беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, за это время системы противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одну тактическую ракету «Точка-У».
По сообщению Миноборны, подразделения российской армии сумели отразить девять атак ВСУ на нескольких направлениях. В частности, четыре атаки были отбиты в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР и Синьковка Харьковской области.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на оборонное ведомство РФ, ещё несколько атак были отражены на других участках фронта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru