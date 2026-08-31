Кремль: Поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме
31 августа 202606:32
Денис Постольский
Поставки топлива из Белоруссии в Россию осуществляются на максимальном уровне, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Поставки топлива идут. Они идут на максимум», — указал он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что белорусская сторона «очень чутко» откликается на запросы Москвы, и Россия признательна за это.
Ранее стало известно, что ремонты на НПЗ РФ и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кремль: Поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме
- Минпросвещения не планирует менять 11-летний срок обучения в школах
- Госдума: Пенсионеры без трудового стажа имеют право на социальную пенсию
- Около 20% школьников испытывают страх перед началом учебного года
- Киркоров продал 14 квартир в Болгарии
- За три месяца цены на куриные яйца увеличились на 140%
- Стало известно о снижении расходов россиян на маркетплейсах
- Мадуро отправил внукам фото из тюрьмы
- Теннисист Медведев стартовал с победы на US Open
- В Анапе природный пожар подбирается к домам