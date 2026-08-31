Кремль: Поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме

Поставки топлива из Белоруссии в Россию осуществляются на максимальном уровне, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Поставки топлива идут. Они идут на максимум», — указал он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что белорусская сторона «очень чутко» откликается на запросы Москвы, и Россия признательна за это.

Ранее стало известно, что ремонты на НПЗ РФ и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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