По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 45 530 военнослужащих.

Также российские войска подбили 263 танка, 204 БМП и 146 БТР, 1393 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 340 артиллерийских орудий, 42 пусковых установки РСЗО, 14 пусковых установок ЗРК, 28 единиц инженерной и другой техники, 83 станции РЭБ и 1321 автомобиль.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2024 году российским войскам удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

