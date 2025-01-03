ВСУ потеряли на Курском направлении более 47 265 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 225 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 45 530 военнослужащих.
Также российские войска подбили 263 танка, 204 БМП и 146 БТР, 1393 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 340 артиллерийских орудий, 42 пусковых установки РСЗО, 14 пусковых установок ЗРК, 28 единиц инженерной и другой техники, 83 станции РЭБ и 1321 автомобиль.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2024 году российским войскам удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru