Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.
По словам чиновника, пока информации о пострадавших не поступало. Нет данных и о значительных разрушениях в результате ракетной атаки.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные структуры. Хинштейн заявил, что взял ситуацию под личный контроль.
Региональное правительство Курской области в своем Telegram-канале также сообщает, что в небе над областью ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ.
Льгов попадает под мощный обстрел уже второй раз за неделю. 25 декабря при ударе по городу погибли четыре человека, еще пятерых госпитализировали. Серьезные повреждения получил жилой пятиэтажный дом, два одноэтажных дома и салон красоты.
Телеграм-канал Mash утверждал, что в Льгове упали как минимум шесть ракет. В военном следственном управлении СК России позднее уточнили, что ВСУ атаковали города из системы залпового огня HIMARS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru