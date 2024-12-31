В Смоленской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза

Рано утром 31 декабря в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза, расположенная в Ярцевском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

Инцидент произошел примерно в 03:40 часа утра. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, расчеты МЧС устраняют открытое возгорание.

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«В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», - сообщил Анохин, добавив, что жилым объектам ничего не угрожает.

По словам главы района Романа Захарова, расследованием данной ситуации занимаются спецслужбы и компетентные органы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 68 украинских беспилотников над территорией страны, передает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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