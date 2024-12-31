В Смоленской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза

Рано утром 31 декабря в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза, расположенная в Ярцевском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

Инцидент произошел примерно в 03:40 часа утра. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, расчеты МЧС устраняют открытое возгорание.