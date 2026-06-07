Минобороны: Российская армия атаковала объекты ВСУ в 141 районе
7 июня 202612:45
Дмитрий Меньшиков
Российская авиация, артиллерия и беспилотники атаковали объекты украинской армии в 141 районе. Об этом сообщило Минобороны России.
В частности, были ликвидированы склады горючего, объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска и сборки беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских солдат.
Ранее российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 95 украинских БПЛА за минувшую ночь.
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