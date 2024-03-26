Минобороны России: При разминировании Авдеевки использовали роботы «Уран-6»

Военные саперы Вооруженных сил России используют при разминировании Авдеевки робототехнические комплексы «Уран-6». Об этом сообщило Минобороны России.

ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Отмечается, что комплексы применяют инженерно-саперные подразделения 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. Разминирование ведется в условиях регулярных обстрелов со стороны ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве.

По словам российского сапера с позывным Макс, основная задача — разминировать подъездные пути к городу и жилой сектор. Он добавил, что, помимо роботов, саперы используют миноискатели, щупы и сигнализаторы, сообщающие о приближении беспилотников. Кроме того, саперы выставляют посты с антидроновыми ружьями. Ежедневно в Авдеевке силами нескольких саперных групп обезвреживаются сотни взрывоопасных предметов, каждая группа производит по 10-15 подрывов в день, подчеркнул военный.

«Уран-6» применяется для площадного разминирования территорий и проделывания проходов в минных заграждениях. Также комплекс может перемещать монолитные объекты весом до тонны, выкапывать обезвреженные мины и засыпать траншеи. Кроме того, машина может нести бульдозерные отвалы и тралы.

Ранее сообщалось, что потеря ВСУ контроля над Авдеевкой может стать поворотным моментом в российско-украинском конфликте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаРоссияСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры