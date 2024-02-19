ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
Российские военные полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — указали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что на административных зданиях завода были водружены российские флаги. Подразделения ВСУ беспорядочно отступают. При этом группировка «Центр» продолжает активные действия, военные поражают укрепрайоны противника и наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.
На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева, напоминает телеканал «360». Инженерные подразделения проводят разминирование территории города, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru