ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — указали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что на административных зданиях завода были водружены российские флаги. Подразделения ВСУ беспорядочно отступают. При этом группировка «Центр» продолжает активные действия, военные поражают укрепрайоны противника и наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.

На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева, напоминает телеканал «360». Инженерные подразделения проводят разминирование территории города, пишет Ura.ru.

