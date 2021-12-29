Минобороны РФ рассказало, почему Сирия не ответила на атаку Израиля в Латакии

Сирийские военные решили не отвечать на удар двух израильских истребителей F-16 по порту Латакии из-а того, что в зоне поражения мог оказаться самолет ВКС России. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, в ночь на понедельник, 27 декабря, израильские истребители атаковали объекты сирийского порта со стороны Средиземного моря четырьмя управляемыми ракетами, границу они не пересекали.

Израиль атаковал Сирию вблизи российской базы Хмеймим

Журавлев пояснил, что Сирия на удар не ответила, так как в этот момент в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ, передает РИА Новости.

Израильские ракеты нанесли незначительный урон портовой инфраструктуре. Удар был нанесен в 25 километрах от российской авиабазы Хмеймим южнее Латакии.

В Армии обороны Израиля инцидент не комментирую, объясняя это политическими соображениями.

В начале декабря военно-воздушные силы Израиля также нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Израильские ВВС выпустили несколько ракет к юго-западу от провинции. Из-за этого в порту произошло несколько взрывов.


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