Минобороны РФ рассказало, почему Сирия не ответила на атаку Израиля в Латакии

Журавлев пояснил, что Сирия на удар не ответила, так как в этот момент в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ, передает РИА Новости.

Израильские ракеты нанесли незначительный урон портовой инфраструктуре. Удар был нанесен в 25 километрах от российской авиабазы Хмеймим южнее Латакии.



В Армии обороны Израиля инцидент не комментирую, объясняя это политическими соображениями.

В начале декабря военно-воздушные силы Израиля также нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Израильские ВВС выпустили несколько ракет к юго-западу от провинции. Из-за этого в порту произошло несколько взрывов.





