Израиль атаковал Сирию вблизи российской базы Хмеймим

Подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили израильские авиаудары по окрестностям порта в провинции Латакия, сообщает в своем Telegram-канале сирийское государственное телевидение.

СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия

На опубликованном видео замете большой пожар на площадке с грузовыми контейнерами. По данным телевизионщиков, ракетные удары были нанесены Израилем из воздушного пространства над Средиземным морем.

Напомним, в начале декабря военно-воздушные силы Израиля также нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Израильские ВВС выпустили несколько ракет к юго-западу от провинции. Из-за этого в порту произошло несколько взрывов.

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ТЕГИ:ИзраильСирия
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