Израиль атаковал Сирию вблизи российской базы Хмеймим

На опубликованном видео замете большой пожар на площадке с грузовыми контейнерами. По данным телевизионщиков, ракетные удары были нанесены Израилем из воздушного пространства над Средиземным морем.

Напомним, в начале декабря военно-воздушные силы Израиля также нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Израильские ВВС выпустили несколько ракет к юго-западу от провинции. Из-за этого в порту произошло несколько взрывов.

