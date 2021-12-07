СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, атака была совершена во вторник в в 1:23 мск. Израильские ВВС выпустили несколько ракет «к юго-западу от Латакии», отмечает RT.
Из-за удара в порту произошло несколько взрывов. По данным источников SANA, взорвался один из контейнерных складов.
Как сообщил губернатор провинции Латакия Амер Исмаил Хилал, пожарные команды смогли потушить пожары, «возникшие на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии». Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области
- СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия
- В Татарстане на снимавшую на видео избиение ребенка мать завели уголовное дело
- СМИ сообщили о просьбе Украины предоставить предназначавшееся Афганистану американское вооружение
- В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах
- Адвокат предупредила о штрафах за шум и пиротехнику на новогодние праздники
- В Госдепе объяснили расширение НАТО «политикой открытых дверей» США
- Главы пяти государств призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной
- СМИ: США и ЕС могут ввести антироссийские санкции с ограничением обмена валют
- В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru