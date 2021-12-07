СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Об этом сообщает SANA.

По базе США в Сирии нанесли ракетный удар

По данным агентства, атака была совершена во вторник в в 1:23 мск. Израильские ВВС выпустили несколько ракет «к юго-западу от Латакии», отмечает RT.

Из-за удара в порту произошло несколько взрывов. По данным источников SANA, взорвался один из контейнерных складов.

Как сообщил губернатор провинции Латакия Амер Исмаил Хилал, пожарные команды смогли потушить пожары, «возникшие на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии». Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий, пишет Газета.ру.

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