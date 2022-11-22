Минобороны рассказало о наступлении российских военных на донецком направлении
Российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России продолжают наступление на донецком направлении, одновременно отражая встречные атаки ВСУ. Об этом заявили представители Минобороны 22 ноября.
По их данным, силами российских войск было уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей украинских военнослужащих. Сообщается, что потери живой силы противника составили свыше 120 человек.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успешном продвижении российской армии на павловском и угледарском направлениях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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