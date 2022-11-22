Минобороны рассказало о наступлении российских военных на донецком направлении

По их данным, силами российских войск было уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей украинских военнослужащих. Сообщается, что потери живой силы противника составили свыше 120 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успешном продвижении российской армии на павловском и угледарском направлениях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

