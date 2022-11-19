Пушилин: Наши войска продвигаются по всей линии фронта

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», - сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, это продвижение не настолько быстрое, как хотелось бы. При этом Пушилин подчеркнул, что для успешного развития военной операции стратегически важен каждый населенный пункт.

Он рассказал о боях за Артемовск, куда ВСУ направляет дополнительные силы.

«Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», - подчеркнул Пушилин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что для дальнейшего продвижения в направлении Угледара необходимо занять село Павловка.

