Российские силы уничтожили 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, гаубицы «Гвоздика и Д-30. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Минобороны РФ: Уничтоженено два вертолета Ми-8 и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Отмечается, что также были уничтожены три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную десятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град».

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ФОТО: РИА Новости
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