Минобороны Израиля заявило о бегстве членов ХАМАС на юг сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью сектора Газа, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит газета The Times of Israel.
Глава ведомства заявил, что израильские силы продвигаются на севере анклава по всем направлениям. Боевики ХАМАС бегут на юг, а гражданское население начало грабить базы радикалов, утверждает Галант.
По его словам, палестинское движение утратило признаки организованной структуры. Министр обороны добавил, что оставшимся на севере Газы подразделениям ХАМАС нанесен значительный урон.
В интервью Fox News посол Израиля в США Майкл Герцог сообщил, что речи об оккупации сектора Газа после окончания сухопутной операции не идет, передает «Радиоточка НСН».
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