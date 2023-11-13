Минобороны Израиля заявило о бегстве членов ХАМАС на юг сектора Газа

Глава ведомства заявил, что израильские силы продвигаются на севере анклава по всем направлениям. Боевики ХАМАС бегут на юг, а гражданское население начало грабить базы радикалов, утверждает Галант.

По его словам, палестинское движение утратило признаки организованной структуры. Министр обороны добавил, что оставшимся на севере Газы подразделениям ХАМАС нанесен значительный урон.

В интервью Fox News посол Израиля в США Майкл Герцог сообщил, что речи об оккупации сектора Газа после окончания сухопутной операции не идет, передает «Радиоточка НСН».

