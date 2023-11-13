СМИ: ХАМАС планировало разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке

Собеседники издания рассказали,что боевики планировали провести второй этап атаки в крупных израильских городах и на военных базах - у них были обнаружены карты и разведданные для продвижения вплоть до границы Западного берега реки Иордан. При этом они обладали запасом продовольствия и боеприпасов на несколько дней.

Источники The Washington Post утверждают, что ХАМАС намеревалось вызвать своими действиями «мощный ответ Израиля», спровоцировав таким образом масштабный конфликт на Ближнем Востоке. В публикации говорится, что именно с этой цель перед боевиками поставили задачу поджигать дома, «брать как можно больше заложников и убивать как можно больше людей».

Также газета пишет, что радикалы готовились к нападению на Израиль в течение года, собирая разведданные в том числе с помощью палестинцев, работавших в Израиле. Планировку домов они изучали на израильских сайтах недвижимости.

Ранее представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что бойцам в первый день атаки на Израиль был отдан приказ не трогать женщин, детей и стариков, однако ситуация вышла из-под контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

