Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»
Анимационная работа петербургского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры» (The Three Sisters) попала в число главных претендентов на «Оскар». Об этом сообщает пресс-служба премии.
Мультфильм российского режиссёра претендует на победу в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Его соперниками стали работы «Бабочка» Флоранс Мьель, «Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса, «Девушка, которая плакала жемчугом»
Криса Лэвиса и Мацека Щербовски, а также «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана.
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь на 16 марта.
Ранее Бронзит рассказал «Радиоточке НСН», что делал мультфильм «Три сестры» постепенно с 2018 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России
- МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову
- Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево
- ФАС призвали усмирить цены на детское питание в аэропортах
- АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП
- СМИ: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться
- Бурматов заявил, что отпуск по уходу за питомцем не нужен
- Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»
- Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
- Переходят на сёла: Города-миллионники «пресытились» ПВЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru