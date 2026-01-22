Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»

Анимационная работа петербургского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры» (The Three Sisters) попала в число главных претендентов на «Оскар». Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Создал прецедент!»: Режиссер Бронзит о том, как «без имени» попал в шорт-лист «Оскара»

Мультфильм российского режиссёра претендует на победу в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Его соперниками стали работы «Бабочка» Флоранс Мьель, «Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса, «Девушка, которая плакала жемчугом»

Криса Лэвиса и Мацека Щербовски, а также «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана.

98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь на 16 марта.

Ранее Бронзит рассказал «Радиоточке НСН», что делал мультфильм «Три сестры» постепенно с 2018 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
ТЕГИ:МультфильмОскарКинопремияПремияРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры