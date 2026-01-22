«Я с подобными обращениями не сталкивался, в России люди трезво понимают, что работодатели на это не пойдут. Это очевидная вещь. Человек может взять отгул, если они накопились, взять за свой счет. А больничные по уходу за питомцами не предусмотрены Трудовым законодательством, это невозможно сделать безболезненно. Ветеринария у нас устроена так, что оперативное вмешательство и лечение возможны без участия хозяина. Человек приводит животное, на этом его роль заканчивается. Уход и восстановление уже происходят в рамках клиники, даже если это очень серьезные операции. Я знаю, о чем говорю, потому что у меня собака-инвалид, мы делали очень много операций. Это собака, она восстанавливается гораздо быстрее», - рассказал он.

По его словам, если все владельцы будут брать больничные, работать будет некому.

«В России сегодня порядка 70 миллионов домашних животных. Если владельцы все будут сидеть на больничных, некому будет работать. Для животных такой необходимости нет, у нас очень развита ветеринария», - добавил депутат.

В вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

