АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП

В организации уточнили, что проблема, в первую очередь, коснулась турагентов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, принимающих оплату на личные счета и карты.

Также в зоне риска находятся туристы, которые переводят крупные суммы частному агенту или между своими счетами для последующей оплаты турпоездки.

В АТОР отметили, что суммы переводов, при которых могут быть заблокированы карты, вариьируются. Туристам, которые столкнулись с данной проблемой посоветовали незамедлительно обратиться в банк, а также напомнили, что оплата туров туроператорам через эквайринг или на расчётный счёт юрлица в зону риска не попадает.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести компенсации для граждан за блокировку банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».