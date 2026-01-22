АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП
Банковские карты россиян стали блокировать после оплаты туров через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду или номеру телефона. Об этом со ссылкой на Ассоциации туроператоров России (АТОР) пишет RT.
В организации уточнили, что проблема, в первую очередь, коснулась турагентов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, принимающих оплату на личные счета и карты.
Также в зоне риска находятся туристы, которые переводят крупные суммы частному агенту или между своими счетами для последующей оплаты турпоездки.
В АТОР отметили, что суммы переводов, при которых могут быть заблокированы карты, вариьируются. Туристам, которые столкнулись с данной проблемой посоветовали незамедлительно обратиться в банк, а также напомнили, что оплата туров туроператорам через эквайринг или на расчётный счёт юрлица в зону риска не попадает.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести компенсации для граждан за блокировку банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
