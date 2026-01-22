Дешево и уникально: Почему инвесторы вкладываются в курортную недвижимость Алтая

Ирина Радченко заявила НСН, что турпоток на Алтай растет, а мест размещений не хватает, бронировать путешествие приходится за полгода.

Земля на Алтае и в Архызе в десятки раз дешевле Сочи, что привлекает инвесторов в курортную недвижимость, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В 2025 году Алтай стал самым популярным направлением для инвестиций в курортную недвижимость у российских покупателей — на него пришлось около 40% спроса, заявила директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина, ссылаясь на статистику компании, передает РБК. На втором месте у российских покупателей курортной недвижимости расположился Архыз. На третьем месте — Сочи. На этот курортный город приходится 20% спроса. Радченко объяснила, с чем связан такой тренд.

Вражеские объекты: Почему россияне не отказываются от финской недвижимости

«Это связано с тем, что Сочи – это просто Черное море, а отдыхать на море можно и в Турции, в этом нет ничего уникального. А Алтай – это уникальное место, как и Архыз. На Алтае помимо красот природы есть очень много оздоровительных возможностей, очень много всего. Там самый дорогой санаторий, где отдыхают депутаты и члены правительства. Таких предложений даже во всем мире не так много, Архыз – это тоже уникальное место. Вторая причина - это, конечно, цена, потому что цены в Сочи аномально завышены», - рассказала она.

По ее словам, на Алтае гораздо выгоднее вкладываться в «котлованы» проекта.

«Если говорить даже про стоимость земли, Алтай и Архыз дешевле в десятки раз, чем Сочи, а это база для любого туристического проекта. Себестоимость строительства примерно одинаковая везде. На Алтае очень мало мест размещения, там за полгода надо бронировать места. Что касается квартир, здесь не так активно обновляется жилищный фонд», - добавила собеседница НСН.

За два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки, для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:КвартирыНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры