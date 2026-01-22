Дешево и уникально: Почему инвесторы вкладываются в курортную недвижимость Алтая
Ирина Радченко заявила НСН, что турпоток на Алтай растет, а мест размещений не хватает, бронировать путешествие приходится за полгода.
Земля на Алтае и в Архызе в десятки раз дешевле Сочи, что привлекает инвесторов в курортную недвижимость, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В 2025 году Алтай стал самым популярным направлением для инвестиций в курортную недвижимость у российских покупателей — на него пришлось около 40% спроса, заявила директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина, ссылаясь на статистику компании, передает РБК. На втором месте у российских покупателей курортной недвижимости расположился Архыз. На третьем месте — Сочи. На этот курортный город приходится 20% спроса. Радченко объяснила, с чем связан такой тренд.
«Это связано с тем, что Сочи – это просто Черное море, а отдыхать на море можно и в Турции, в этом нет ничего уникального. А Алтай – это уникальное место, как и Архыз. На Алтае помимо красот природы есть очень много оздоровительных возможностей, очень много всего. Там самый дорогой санаторий, где отдыхают депутаты и члены правительства. Таких предложений даже во всем мире не так много, Архыз – это тоже уникальное место. Вторая причина - это, конечно, цена, потому что цены в Сочи аномально завышены», - рассказала она.
По ее словам, на Алтае гораздо выгоднее вкладываться в «котлованы» проекта.
«Если говорить даже про стоимость земли, Алтай и Архыз дешевле в десятки раз, чем Сочи, а это база для любого туристического проекта. Себестоимость строительства примерно одинаковая везде. На Алтае очень мало мест размещения, там за полгода надо бронировать места. Что касается квартир, здесь не так активно обновляется жилищный фонд», - добавила собеседница НСН.
За два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки, для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дешево и уникально: Почему инвесторы вкладываются в курортную недвижимость Алтая
- Трамп снова рассказал об урегулированных при нем многолетних конфликтах
- «Раздавит как козявок»: Почему ядерное оружие не защитит ЕС от Трампа
- Европарламент отклонил четвертый вотум недоверия фон дер Ляйен
- Роскомнадзор заблокировал в 2025 году более 400 VPN-сервисов
- MACAN, Баста и ICEGERGERT оказались в фаворитах у российских студентов
- «Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России
- Российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США
- СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года
- Юрист Локтионова раскрыла, как бороться с абьюзом на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru