Трамп снова рассказал об урегулированных при нем многолетних конфликтах
Американский лидер Дональд Трамп снова заявил, что при его участии были урегулированы конфликты, в том числе многолетние. Об этом сообщает RT.
По его словам, о некоторых из этих противостояний многие не знали, включая его самого. Трамп уточнил, что некоторые из этих конфликтов «длились 32 года, другие — 35 лет, а ещё один — 137 лет».
«Мы также были счастливы урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами», — добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что США приближаются к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
