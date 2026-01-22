Трамп снова рассказал об урегулированных при нем многолетних конфликтах

Американский лидер Дональд Трамп снова заявил, что при его участии были урегулированы конфликты, в том числе многолетние. Об этом сообщает RT.

СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года

По его словам, о некоторых из этих противостояний многие не знали, включая его самого. Трамп уточнил, что некоторые из этих конфликтов «длились 32 года, другие — 35 лет, а ещё один — 137 лет».

«Мы также были счастливы урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами», — добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США приближаются к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СШАДональд ТрампКонфликт

Горячие новости

Все новости

партнеры