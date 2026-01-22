Европарламент отклонил четвертый вотум недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил очередной вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает RT.
Голосование по резолюции прошло в рамках пленарной сессии в Страсбурге. Инициативу поддержали 165 евродепутатов, тогда как против высказались 390 человек. Воздержались 10 парламентариев.
Отмечается, что это уже четвёртый вотум недоверия, отклонённый Европарламентом. Предыдущие три рассматривались летом и осенью 2025 года.
Ранее фон дер Ляйен призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
