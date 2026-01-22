Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
Немцы в одиночку ядерного оружия приобрести не смогут, вопрос лишь в том, разрешат ли им американцы, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Правящие круги Германии хотят сделать страну лидером будущей Европы, а для этого нужно владеть ядерным арсеналом, как Франция и Великобритания, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Страны Европы на фоне политических разногласий с США рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и создания собственного ядерного оружия, сообщает NBC со ссылкой на чиновников. Ранее дискуссия о необходимости ядерного оружия расколола коалицию Христианско-демократического союза Германии (ХДС)/Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Вице-председатель фракции СДПГ Зимтье Меллер заявила, что «серьезные дебаты» о возможностях использования французского и британского ядерного потенциала для общеевропейского сдерживания являются «разумными и необходимыми». При этом она отметила, что Германия должна обсудить с партнерами возможный вклад в такую систему.
Рар отметил, что элиты и правящие круги Германии заинтересованы в том, чтобы у страны был собственный ядерный арсенал.
«В Германии есть тенденции в правящих кругах сделать страну лидером будущей Европы, а если она будет лидером Европы, то должна, как Франция и Великобритания, владеть ядерным арсеналом для того, чтобы быть в этом отношении важным. Во всяком случае, отражать все опасности. Дискуссия об этом скоро начнется в ФРГ. Пока она ведется втихомолку. Вопрос лишь в том, разрешат ли американцы немцам это сделать? На этот вопрос трудно ответить, поскольку отношения между Америкой и Европой пока амбивалентны. То все выглядит как крупнейшая ссора в большой семье, то опять идет сглаживание отношений, как мы сейчас наблюдаем в Давосе. Но, тем не менее, такие дискуссии будут вестись и нарастать, потому что немецкое правительство и правящие круги будут действовать с целью получить статус лидера Европы, к чему они стремятся. Но немцы в одиночку никакого атомного оружия приобрести не смогут, им никто не разрешит», - считает эксперт.
По его словам, подобные процессы уже идут на Дальнем Востоке.
«В Южной Корее и в Японии тоже начинают поговаривать о том, что неплохо было бы, из-за усиления России и Китая, получить атомное оружие. Этот процесс будет идти параллельно дискуссиям в Германии. Я бы сказал, что ситуация в мире может измениться. Вряд ли удастся в будущем сохранить Клуб атомных держав, каким он был последние 30 лет. На это повлияет и то, что между США и Россией все соглашения по сокращению ядерного оружия исчезают, у них истекает срок действия, договоры не продлевают и не собираются продлевать. И это, конечно, катастрофический, страшный сигнал тем странам, которые хотят приобрести ядерное оружие», - подчеркнул Рар.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
