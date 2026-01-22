Рар отметил, что элиты и правящие круги Германии заинтересованы в том, чтобы у страны был собственный ядерный арсенал.

«В Германии есть тенденции в правящих кругах сделать страну лидером будущей Европы, а если она будет лидером Европы, то должна, как Франция и Великобритания, владеть ядерным арсеналом для того, чтобы быть в этом отношении важным. Во всяком случае, отражать все опасности. Дискуссия об этом скоро начнется в ФРГ. Пока она ведется втихомолку. Вопрос лишь в том, разрешат ли американцы немцам это сделать? На этот вопрос трудно ответить, поскольку отношения между Америкой и Европой пока амбивалентны. То все выглядит как крупнейшая ссора в большой семье, то опять идет сглаживание отношений, как мы сейчас наблюдаем в Давосе. Но, тем не менее, такие дискуссии будут вестись и нарастать, потому что немецкое правительство и правящие круги будут действовать с целью получить статус лидера Европы, к чему они стремятся. Но немцы в одиночку никакого атомного оружия приобрести не смогут, им никто не разрешит», - считает эксперт.