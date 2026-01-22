Переходят на сёла: Города-миллионники «пресытились» ПВЗ

Региональный рынок ПВЗ — возможность для роста в менее агрессивной конкурентной среде, сказал НСН Ораз Дурдыев.

Рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках близок к насыщению, поэтому все больше таких пунктов открывается в небольших населенных пунктах, сказал НСН президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Темпы роста количества пунктов выдачи заказов в России ускорились, пишет «Коммерсант». За год число работающих в стране объектов увеличилось на 44,7%, до 226,4 тыс. на 1 января 2026 года. Год назад прирост оценивался в 25,9%. Дурдыев назвал регионы возможностью для роста маркетплейсов.

«Традиционному ретейлу зачастую невыгодно открывать магазины в небольших населенных пунктах. Поэтому задача по обеспечению доступности широкого ассортимента качественных товаров в малых населенных пунктах лежит на ПВЗ Wildberries, OZON или "Яндекс Маркет". Это видно и на данных: практически половина открытых ПВЗ приходится на небольшие города и села. И их число продолжает расти. Открыть ПВЗ и дать доступ к миллионам товаров может фактически любой предприниматель. Плотность ПВЗ в столицах и городах-миллионниках уже достаточно высокая — здесь рынок близок к своему насыщению; и практически каждый житель крупного города имеет в шаговой доступности ПВЗ одной, а то и нескольких цифровых платформ. Региональный рынок — возможность для роста в менее агрессивной конкурентной среде», — сказал собеседник НСН.
По его словам, конкуренция между ПВЗ разных маркетплейсов в одном районе усиливается, что приводит к росту качества сервиса.

«Безусловно, конкуренция между ПВЗ с развитием рынка электронной коммерции усиливается. И мы считаем это благом: потребитель получает возможность выбирать, а это значит, что качество сервиса, скорость поставки товара и цена для него должна быть привлекательной. Каждый год качество обслуживания в самих ПВЗ растет: появились примерочные, автоматическая выдача товаров без привлечения человека, ускорилась и сильно упростились привычные процессы. Все это – результат конкуренции», — отметил эксперт.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает.

