По его словам, конкуренция между ПВЗ разных маркетплейсов в одном районе усиливается, что приводит к росту качества сервиса.

«Безусловно, конкуренция между ПВЗ с развитием рынка электронной коммерции усиливается. И мы считаем это благом: потребитель получает возможность выбирать, а это значит, что качество сервиса, скорость поставки товара и цена для него должна быть привлекательной. Каждый год качество обслуживания в самих ПВЗ растет: появились примерочные, автоматическая выдача товаров без привлечения человека, ускорилась и сильно упростились привычные процессы. Все это – результат конкуренции», — отметил эксперт.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает.