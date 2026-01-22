Франция и Великобритания уже давно дают доступ к своим ядерным арсеналам третьим странам, но не нарушают никакие договора. Если они захотят напугать президента США Дональда Трампа наращиванием боеголовок, то у них ничего не получится, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.



Страны Европы на фоне политических разногласий с США рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и создания собственного общего ядерного оружия. Об этом сообщает американский вещатель NBC со ссылкой на чиновников. Ванин осудил европейцев за поиск лазеек и гонку вооружений.