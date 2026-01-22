«Раздавит как козявок»: Почему ядерное оружие не защитит ЕС от Трампа

Европейские страны думают напугать США модернизацией ядерных сил, но в Вашингтоне даже не заметят их усилий, заявил НСН Валерий Ванин.

Франция и Великобритания уже давно дают доступ к своим ядерным арсеналам третьим странам, но не нарушают никакие договора. Если они захотят напугать президента США Дональда Трампа наращиванием боеголовок, то у них ничего не получится, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.

Страны Европы на фоне политических разногласий с США рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и создания собственного общего ядерного оружия. Об этом сообщает американский вещатель NBC со ссылкой на чиновников. Ванин осудил европейцев за поиск лазеек и гонку вооружений.

«Модернизация единого оружия точно не будет никаким нарушением международного права. Хотя ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании, они являются участниками договоров о нераспространении ядерного оружия, они могут хранить его в третьих странах. Они обучают неядерные страны обращаться с ним, проводят инструктажи для летчиков при управлении бомбардировщиками, но это все легально. Из всех остальных договоров по регулированию арсеналов остался только один при участии России и США. А европейские страны готовятся к модернизации вполне законно и ничего не нарушают, но эти поползновения надо прекратить. Гонка ядерных вооружений — это не то, что нужно континенту. ЕС пытается сейчас напугать Трампа, чтобы он не делал следующих шагов, но если республиканец захочет, то раздавит их как козявок, одним пальцем руки», — подчеркнул он.

ФОТО: ТАСС / VALDA KALNINA / EPA
